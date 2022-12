Tolmuimeja käivitub, paberirull plahvatab: kassipoegade hoiukodudes igavust ei tunta

„Teen tittedele konservi sooja veega, aga ei saa tuppa sisse minna, sest kõik panevad väikeste turbodena ukse vahelt minema. Otsustan uksele aediku ette panna, et elu lihtsam oleks. ️Aediku ette panemise ajal kolm kassi põgenevad nii, et konservi kauss lendab ümber ja terve elutuba on sooja ning haisvat konservi täis. Vahemärkus - ma ei söö liha, nii et see on minu jaoks ütlemata rõve. Saan lõpuks konserviga tuppa ja kõik tormavad pea ees mammi symbioticuga konservi sööma, mitte enda oma, eks ole.“