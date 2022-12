Valik ühe rikkalikum: lemmiklooma jõulukingitus võib partneri omast kallimakski osutuda

Koguni 16% vastanutest kinnitasid, et on lemmiklooma kingitusele kulutanud rohkem kui oma teise poole kingile. Veel huvitavam on see, et partneriga võrreldes ostsid koerale või kassile kallima kingituse sagedamini mehed.

Huvitav on ka see, et mõni loomakasvataja hoolitseb pühade ajal oma koera või kassi eest ka muud moodi kui ainult kingitustega: „Mõne aasta eest Inglismaal läbi viidud uuring näitas, et üle poole loomaomanikest riputavad lemmikloomale üles eraldi jõulusoki, koguni 34% hangivad talle spetsiaalse loomade advendikalendri ning 29% kirjutavad oma lemmikloomale jõulukaardi vaatamata sellele, et too ei oska lugeda,“ ütleb KIKA esindaja ja märgib, et meil käituvad loomaomanikud esialgu mõneti tagasihoidlikumalt.