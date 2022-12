Mida reedab sinu kassi karvkatte värv tema iseloomu kohta?

Kassidel on kaht liiki pigmenti, mis nende karvale värvuse annab: punakas ja must. Pigmendi puudumisel jääb karvastik valget värvi.

Must kass on rahulikuma loomuga, väga kontrolliv, suhetes inimestega tundlik ja õrn.

Punaka karvaga kass on intelligentne, seltsiv, tal on keskmisest suurem tähelepanuvajadus. Samuti on tal kalduvus suurele söögiisule.