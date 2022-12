INTERVJUU | Kõmulise linateose autor: ainuüksi filmi vaatamise ajal tapeti moe nimel 500 000 looma

Teine väga oluline tahk on eemalduda arusaamast, et loomanahk on materjal. Loomanahk ei ole kangas, see ei ole materjal. See on nende loomade nahk, keda vigastati ja tapeti osaliselt või ainult moe pärast. Selleks, et sellest arusaamast eemalduda, peame endalt küsima, kas meile sobiks kanda koeranahast tehtud jakki, kutsika või kassipoja nahast tehtud käekotti. Ma arvan, et me peame võtma arvesse mitte ainult infot, fakte, teadust, vaid peame astuma ühendusse ka oma emotsionaalse intelligentsusega ja endalt küsima, mida me ise tunneme seoses selle teemaga.

Ma arvan, et igal juhul peame oma tarbimist vähendama ja liikuma eemale ületootmisest moes. Moetööstus toodab igal aastal 100 miljardit riideeset, igal sekundil läheb prügimäele veoautotäis riideid. See ei ole ilmselgelt jätkusuutlik ja me peame muutma oma suhtumist, hakkama kasutama rohkem seda, mis meil juba on ja ostma second hand riideid.

Päris filmi alguses oli selline lause: „kui sa kannad riideid, siis sa oled osa moetööstusest“. Tihti inimesed ütlevad, et nad ostavad tavalisi riideid, neid ei huvita mood. Kui suureks sa hindad nende inimeste mõju, kes ei osta kalleid riideid, käivad isegi second hand kauplustes ja tunnevad, et nad juba hoolivad? Milline oleks sõnum neile?

Moetööstus peidab end suuresti lihatööstuse selja taha ega võta mingit vastutust. Nende sõnul võitlevad nad nahakaubanduse näol kliimakriisiga. Selle tõttu leidsin, et on väga oluline alustada arutelu nende loomade üle, keda kasutatakse moetööstuses. Sest oleme ehitanud üles terved tööstused ja saame kasumit loomade ärakasutamise ja tapmise pealt, aga tööstused ei taha, et me sellest räägiks. Tahtsin, et mu film seda muudaks.

Ma tahtsin teha seda filmi, sest kui räägime loomakasvatuse keskkonnamõjust, siis meedias arutletakse sel teemal väga palju. Teadlaste seas on üksmeel selle osas, et tööstuslik loomakasvatus on üks põhilisi kliimakriisi põhjustajaid. Aga kui asi puutub moodi, siis me räägime ainult inimõigustest ja keskkonnamõjust, mis on mõlemad ülimalt olulised. Kuid me jätame loomad sellest arutelust täielikult kõrvale.

Mõnikord tähendab see seda, et looma kasutatakse ära, piinatakse ja tapetakse, et temast saaks toode. Et inimesed sellest aru saaksid olen ma jaganud „Slay“ filmi ja korraldanud linastusi näiteks moekoolides. Moetudengite seas tegime uuringu ja enne filmi vaatamist 37 protsenti tudengitest ütles, et nad ei taha kasutada oma disainides ja töös loomanahku, peale „Slay“ vaatamist ütles seda 97 protsenti.

Ma ei usu, et inimesed tõeliselt hoolivad loomadest ja armastavad neid. Igatahes ei ole see isetu armastus, pigem omandihimuline. Aga ometi ei taha inimesed loomadele haiget teha. Ma usun, et enamik inimesi ei taha tahtlikult loomadele viga teha ja neid piinata. Aga me ei saa üldse aru, et kui me maksame toote eest, siis me maksame selle eest, et midagi juhtuks.

Esiteks arvan, et me ei hooli loomadest nii väga nagu me end väidame hoolivat, sest kui me tõesti hooliks, siis oleksid asjad täiesti teistmoodi. Mitte ainult nende loomade jaoks, keda me moe nimel ära kasutame ja tapame, vaid ka nende, kellega toimub sama toidu nimel ja ka lemmikloomade jaoks.

Su filmis mainiti karnismi ning toodi välja fakt, et paljud inimesed armastavad väga loomi ja on väga hoolivad, kuid ometi toimub see, mida me nägime ja inimesed siiani maksavad selle eest. Oled sa näinud muutust oma sõprade või nende inimeste juures, kes on su filmi näinud?

Minu taust ei ole mood. Mul on korporatiivne taust ja ma töötasin ka diplomaatias. Ma arvan, et pole oluline üldse mingit tausta omada, et mõista hukka sellise tööstuse tegevust. Igaüks võib sellest vabalt rääkida toetudes infole, teadusele ja oma tunnetele. Seega mu taust ei ole mood, aga mul on tugev taust moetarbijana. Ma ostsin väga palju. Ja kui ma ütlen väga palju, siis see on väga palju.

Natuke sinu taustast. Kas sa arvad, et on oluline omada kraadi mõnel kindlal erialal, et rääkida tööstuste halvast mõjust keskkonnale?

Numbrid muutusid peale kõigest poolteist tundi tõe jagamist selle kohta, mis toimub nahatööstuses. See on tunnistus suure töö kohta, mida me filmiga tegime, aga see on ka tunnistus sellest kuidas inimesed, kes hoolivad, ei taha teha midagi selleks, et loomade kannatused lõppeksid. Kuid kui toimub ärkamine, siis inimesed muutuvad teadlikumaks, nad ei taha meelega planeeti hävitada, teistele inimestele või loomadele halba teha.

Kas sa tunned, et selline aktivism on ohtlik? Ka filmis on näha, et paljud tööstused ei taha, et aktivistid nende vastu võitlevad. Kas sa tunned, et töö, mida sa teed, ohustab sind?

Ma arvan, et me ei pea kartma inimesi, kes pimeduse kattevarjus loomi väärkohtlevad. Hoopis nemad kardavad. See, et me tõde paljastame, on oht nende kasumile. Me peame sellele keskenduma. Ma ei muretse tõe jagamise pärast, sest tõde on tõde. Ja ma arvan, et inimestel on õigus teada, mille eest nad maksavad.

Soovin, et oleksin ise juba kaua aega tagasi teadnud, mille eest ma maksin, ja ma arvan, et on palju inimesi, kes on samas olukorras. Tavalised tarbijad - inimesed, kes armastavad moodi või ostavad lihtsalt asju - meil on õigus teada, mille eest me maksame.

Kas sul on mõnda huvitavat lugu filmi tegemise protsessi kohta, mida meiega jagada? Ma küsin sellepärast, et inimesed, kes tahaksid samuti minna sellistesse kohtadesse filmima saaksid julgustust.

Ma arvan, et see ei ole kõigi jaoks. Meil kõigil on erinevad oskused ja võimed. Samuti on meil erinev tundlikkus. Mõned inimesed on väga mõjutatud, kui nad lähevad tumedasse kohta ja nende jaoks on selle emotsionaalsest mõjust taastumine väga raske. Seega ma arvan, et kõik ei peaks seda tegema. Samuti pead sa olema valmis ja kaaluma riske.