Külalised tulevad: kas koera lukustamine omaette ruumi on hea mõte?

Esimene võtmeküsimus on mõistagi kasvatus. Koeraomanikuna on sul vastutus mitte ainult oma kutsu ees, vaid ka inimeste ees, kellega ta kokku puutub. Seega veendu, et koer täidab kuulekalt kõiki käsklusi, mida talle annad, samuti peab ta aru saama keelamisest.