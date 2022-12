Õhtuks Brendat enam ei olnud: koera kaotanud omanik süüdistab kliinikut hooletuses ja ravivigades

„Oleme väga häiritud, et meie koer suri kellegi hoolimatuse, hooletuse ja tegematajätmise tõttu pärast seda, kui ta oli üle elanud keerulise operatsiooni ja tundis ennast juba hästi. Kui koera oleks jälgitud, nagu oleks pidanud, oleks ta praegu juba kodus taastumas,“ on Brenda omanik Vahur Tenson veendunud. „Tegemist on eludega ja mitte liinitööga. Me usaldasime arste, et meie lemmikut jälgitakse ja tema eest hoolitsetakse.“