Ettevaatust, pühad! Kuidas muuta jõuluaeg lemmikloomale murevabaks

Sellised üldlevinud toiduained nagu viinamarjad ja rosinad, šokolaad, sibul ning küüslauk sisaldavad toksiine, mis ei tee inimestele küll midagi, kuid on looma jaoks ohtlikud. Tumedas šokolaadis sisalduv teobromiin-alkaloid võib põhjustada loomal tõsiseid haigusi, seda ka väiksema annuse puhul. Sama kahjulik on loomadele alkohol, ükskõik mis kujul. Neid tooteid ei tohi lemmiklooma menüüs kindlasti olla. Oma rolli mängivad ka looma toidutalumatused ja allergiad, mida ei tohiks pühade ajal unustada.

Leban soovitab lemmiklooma toidumürgituse vältimiseks talle mittesobilikud toiduained käeulatusest ära panna. Näiteks väga sagedased on juhud, mil kommikarbid jäetakse kuuse alla ja koer sööb need sealt ära. Kui loom on siiski pool kogusest või enam šokolaaditooteid ära söönud, jälgige teda ja pöörduge mürgistussümptomite korral veterinaari poole.

Kõige parem variant looma tervise seisukohast on jätkata pühade ajal tavapärast toitumist ja mitte toita teda peolaua jääkidega. „Võitleme Nestle grupis toiduraiskamise vastu, seega on roogade otstarbilik ärakasutamine igati tervitatav. Kui loomaomanik on kindel, et toidujäägid ei sisalda lemmiku jaoks kahjulikke aineid, siis võib kaaluda nende andmist loomale. Vastasel juhul on parem leida toidule muu rakendus,“ hoiatas Anita Leban.