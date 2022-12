IMELISED FOTOD | Kaisuilves Toby riietus pühade puhul jõulukostüümi ja poseeris fotograafile

„Tobyle väga meeldis Virge Võsujala fotostuudios aega veeta, sest seal on nii palju huvitavaid mänguasju. Umbes nii, et oo, siin ju kuused ka ja kuuse küljes on eriti palju mängimiseks kõlbavaid mänguasju!“ jagas oma muljeid Toby peremees Eino Roosioks. „Pildistamist võttis Toby stoilise rahuga ja nautis tähelepanu. Kogu sessioon kestis kuskil 15 minutit.“

Kuigi Toby on inimestega harjunud ja kodus kasvanud, sai ka fotograaf pildistamise käigus mõned väikesed kriimud.

Eino märkis, et kuna seitsmekuune Toby hakkab vaikselt lähenema puberteedieale, on tema käitumises näha ka muutusi. „Perekonnaga on ta alati teistsugune kui võõraga, aga tõesti, juba ta näitab vahel, et oot-oot, sa ei kuulu minu kõrvale! Ei luba katsuda ennast, paneb käpaga ja võib ka õrnalt näksata.“

Vaatamata teismelise kombel käitumisele magab Toby ikka peremehe juures. „Minu magamistoas kas voodis või pea juures öökapi peal. Tal on selline imelik rituaal enne magama minekut: ma panen tule kustu ja ütlen: Toby, magama! Siis ta hiilib vaikselt voodi kõrvalt maast minu pea kohale ja järsku hüppab ja annab käpaga piki pead ning siis suure jooksuga paneb koheselt plehku ja pärast seda tuleb uhkelt magama,“ naerab Eino, kellel on metsikute loomadega pikaajalised kogemused.

Vaatamata sellele, et Toby on Eino küljes kinni nagu takjas, proovib ta ennast aeg-ajalt kehtestada. „Ajab oma põsekarvad püsti ja ennast hästi suureks, turtsub ja käib, külg ees, ja läheneb mulle ning lööb mõlema esikäpaga kõmaki! vastu maad. Eks ta katsetab, kas on minust üle,“ räägib Eino.

Hobitalu peremees on piltide eest väga tänulik oma pikaaegsele sõbrannale Virge Võsujalale – nad mõlemad on aastaid vedanud metsloomaühingut, lisaks on Virge suurepärane fotograaf.