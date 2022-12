Eelnevast elust ei taha ta midagi teada: läbi lae tuppa sadanud Tondu rotte ei püüa ja õue ei kipu

Tema sõnul oli köögist nagu tornaado üle käinud. „Võin küll uhkusega öleda, et ühtteist süüa loom siit ikka leidnud oli. Mulle tundub ka, et erinevate tekstiilide kasutamine liivakastina on meid lähendanud. Kass, keda mul polnud südant õue visata, sõi kõhu täis ja magas tund aega mu jala peal. Kui liigutasin, siis hammustas,“ olid tema aastatagused esmamuljed tulevasest pereliikmest.