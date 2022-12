Koer näeb õudusunenägusid: kas tuleks ta äratada?

Oled ehk märganud, et vahetevahel su koer võpatab magamise ajal, liigutab kõrvu või häälitseb veidralt. See võib olla märk, et ta näeb parasjagu õudusunenägu. Viimase korral kipub koer ka haukuma või kiunuma.

Inimestelgi on keeruline unes nähtut lahti mõtestada, veel keerulisem on see neljajalgsele, kes võib unes näha näiteks mõnda teist ja ohtlikku looma.

Kui kahejalgse sõbra puhul kiirustaksime ilmselt teda äratama, siis looma puhul need head kavatsused ei päde. Teadlased leiavad, et uni tuleks koeral lasta lõpuni näha, et mitte katkestada magamise faasi, kuna sel kombel õpib koer ka enesekontrolli mehhanisme.

Hea mõte võib olla siiski tasakesi läheneda ja koera silitada: see toob meelde mälestused tema kutsikapõlvest, kui ema teda lakkus. Koera keha lõdvestub sel puhul automaatselt. Igal juhul on keelatud valjud, äkilised ja ehmatavad helid.

Allikas: El Confidencial