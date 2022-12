ILSE BLOGI | Miks minu pall on vähem tähtis kui see teleka-oma?

OK, see lumi veel - selle pealt saab värskeid jälgi nuusutada ja värisemise põnevuse tõttu korraks ära unustada, aga pori ja vihm?! Need jätke endale, olge palun nii kenad. Taksi ülesanne siin elus on neid resigneerunud pilguga radiaatoril pikutades läbi akna jälgida.

Teine halb lugu on see, et isegi, kui ta oma palli üles otsib, on igasugune lootus sellega mängimiseks kadunud - pererahvas on ninapidi vastu ekraani, teeb veidraid häälitsusi ja heal juhul loobib seda palli kuidagi hajameelselt, vasaku käega, silmi telekalt pööramata. Ja pidage meeles, et see on multifunktsionaalne toidupall, kuhu saab sisse puistata ka üht-teist maitsvat! Aga ei, need lootusetud inimtropid on kõik oma jalka tõttu ära unustanud!