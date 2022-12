Tule homme loomaaeda külla: lastele on laupäev tasuta!

Külastuspäeval toimuvatel üritustel osalemine lisapiletit ei nõua. Eelkooliealistele lastele on loomaaia külastamine tasuta iga päev. Kõigile teistele külastajatele ja sündmusel osalejatele kehtivad loomaaia tavapärased külastuspiletite hinnad.

Loomaaed on avatud iga päev. Kuni veebruarini on sissepääs ja kassad avatud kell 9-15.30, laste loomaaed kell 10-17, siseekspositsioonid kell 10-16 ja loomaaed kell 9-17. Esmaspäeviti on siseekspositsioonid suletud.