Kas saad aidata? Diaana valis omale perenaise, kuid jäi tervisemurega hätta

Diaana on kiisu, kes valis endale tegelikult ise perenaise. Kõhna ja kehvana leiti ta tänavalt hea inimese poolt ning nii otsustati, et kui selline asi juba eluteele juhtus, tuleb seda hinnata ning Diaana leidiski omale päriskodu. Kuid seda rahutunnet ei olnud üldse mitte kauaks..

Esialgu avastati, et tema soolestik ja kõht on täis tohutult gaase, seega kohe ei olnud võimalik täiendavaid uuringuid teha. Hommikul tehti aga ultraheliuuring ning see näitas sooleummistust, mis vajab kirurgilist sekkumist. Operatsioonilaual aga avastati sooletuppumine ehk üks sool libises teise sisse ning käsitsi väljatõmbamine tulemust ei andnud. Tuli eemaldada sooleosa ning tagasi kokku õmmelda ning loota, et sool ei ole juba laisaks muutunud.