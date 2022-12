Inimese jaoks pidu, looma jaoks ärevus: kuidas pühadeperiood ohutult mööda saata?

Kui mõni lemmikloom rõõmustab, kui näeb kodus üha sagedamini uusi ja tuttavaid nägusid, siis teistele tekitab see stressi. KIKA esindaja – jaekaubanduse osakonna juhataja Ksenia German räägib, kuidas lemmiklooma ärevust märgata ja millele tasub tähelepanu pöörata, et pühadeaeg oleks hubane ja meeldiv nii sulle kui sinu lemmikloomale.

„Jõulupuu, kingitused ja kaunistused võivad takistada teie lemmiklooma juurdepääsu toidule, veele või liivakastidele. See on eriti oluline vanemate loomade puhul, kellel on raskem liikuda ja teel olevaid takistusi ületada, samuti võivad uuendused olla hirmutavad, mistõttu on väga oluline hinnata, kui palju ja kuidas oma kodu kaunistate ning kuidas see mõjutab lemmikloomade mugavust“, märgib Ksenia German.