INTERVJUU | Anett Kontaveit: loomavabrikute teema läheb mulle eriliselt hinge

Kuidas leidsite tee varjupaiga loomadeni? Mis on selle annetuse ajendiks?

Olen ka varasemalt erinevaid Eesti heategevusorganisatsioone toetanud ja Varjupaikade MTÜ tegemiste jälgimiseni ja toetamiseni jõudsin tegelikult sõbra soovitusel.

Nende tegevus kõnetab mind, kuna mulle on alati lemmikloomade heaolu korda läinud ja mul on suur soov neid aidata. Vahel mõtlen selle peale, et minu enda koer on väga hoitud ja armastatud, kuid on sadu selliseid loomi, kes kõik väärivad ka parimat elu, kuid neil pole isegi enda kodu. Seepärast tahangi aidata neid, kellel ei ole nii hästi läinud.

Sellist heategevuslikku oksjonit varjupaigaloomade heaks viime läbi juba kolmandat korda. Esimesel korral kogusime oksjoniga raha loomade kiipimise tarbeks. Hästi hea meel oli selle üle, et tänu oksjonile said 294 looma endale kiibid. Varjupaik kiibistab kõik loomad, kes lähevad uude koju ja ka need, kes saavad tagasi vana omaniku juurde.

Eelmise aasta oksjoniga kogusime raha loomade raviarvete tasumiseks. Kokku kogunes 4565 eurot ja tänu sellele said vajalikku ravi 94 chihuahua-laadset koera, kes möödunud aasta detsembris ühest jubedast kutsikavabrikust päästeti.

Mulle jääb selgusetuks, kuidas saab keegi nimetada end loomakasvatajaks, aga samas hoida enda loomi nii kehvades ja jubedates tingimustes. Mul on hea meel, et sain nende koerte heaks ka enda panuse anda. Loomavabrikute teema on mulle eriliselt hinge läinud ja arvan, et iga loomavõtja peaks põhjalikult kontrollima, millistest tingimustest ta looma võtab.

Hetkel käimasolev oksjon aitab samuti tasuda loomade veterinaarprotseduuride eest. Loomaomanikuna tean, et raviarved võivad olla väga suured. Varjupaiga loomad tulevad ju tänavatelt või on päästetud vastutustundetute loomaomanike käest ja peaaegu alati vajab varjupaika sattunud loom mingit ravi.

On teil endal kodus mõni lemmikloom?