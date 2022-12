Mitukümmend tuhat päästetud kahepaikset: mudakonna aasta lõpetuseks tänatakse vabatahtlikke

ELFi vabatahtlikud panustasid loodustalgutel eri koosluste ja liikide heaks 6175 töötundi, ühtlasi aitasid vabatahtlikud Vormsil, Hobulaiul ja Tahkunas masuudireostust likvideerida ning päästsid kevadel maanteedelt autorataste alt 21 267 kahepaikset.



„Imeline on näha, mida vabatahtlikud on tänavu ja aastate jooksul looduse heaks teinud. Üha rohkem inimesi saab aru, et elurikkuse hoidmine on vajalik kõigile. Kaitstes loodust, tagame puhta elukeskkonna nii meile endile kui ka kõikidele teistele liikidele. Vabatahtlikud on mitte ainult ELFi, vaid kogu ühiskonna raudvara,“ ütles Eestimaa Looduse Fondi talgukorraldaja ja talgukontori juht Kadri Aller.



Tänavu toimus 57 loodustalgut, kus lõi kaasa 763 talgulist. Kui keskmiselt osalevad vabatahtlikud mitu päeva vältavatel loodustalgutel 1–2 korda aastas, siis leidub ka talguhunte, kes veetsid suure osa oma aastast talgutel looduse heaks tegutsedes.