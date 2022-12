Kas saad aidata? Ravi aheldas Lucilla puuri

Respiratoorset paneeli Saksamaale saates selgus, et Lucilla vaevusi põhjustab bakter bordetella bronchiseptica, mis Lucilla puhul on tekitanud kerge kopsupõletiku ning kopsuturse.

Ravi on väga pikk - pea kuu aega antibiootikume ning seejärel uus röntgenpilt ja vereproovid. Kõik ikka selleks, et veenduda, et ravi on olnud efektiivne ning et Lucilla saaks terveks tunnistatud. Ainult nii saavad alata koduotsingud ning ilus tulevane kodune elu..