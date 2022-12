Kohutavaid ilmaolusid trotsinud ja inimestele muret tekitanud kurg kolis lõpuks hoiukodusse

Metsloomaühing teatab, et viimaks on inimestele muret tekitanud kuresaaga jõudnud lõpule. Lind on koos oma liigikaaslasega nende hoiukodus soojas laudas talvitumas ning saab kevadele heas toitumuses ja tervena vastu minna. See on õnneliku lõpuga lugu, kuidas kogukonna koostöös tehti ühele õnnetule linnule suur heategu.



Hiljuti sai ühing oma postkasti armsa tänukirja kure eest hoolitsenud Marjelt:

„Olen suhelnud teie inimesega telefonis ja saadan info (väikese tänu ja päästmise kirja) Ihaste toonekurest. Peaaegu kuu on möödunud Ihastes meie armsa toonekure suure mure pärast teda sooja saada. Palju magamata öid ja palju valvatud tunde nii hommikul, kui õhtul on lõpuks vilja kandnud. Sihikindlus viis õnneliku tulemuseni. Lõpuks on ta hoiukodus.