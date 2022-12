Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran: jääkaru Friidal on lootust veel poegi saada

Loomaaia direktori Tiit Marani sõnul on Friida praegu leinast taastumas ja tema enesetunne paraneb. „Eks ta alguses ikka oli segaduses. Kaamerapildilt on näha, kuidas ta pärast poegimist püüdis seina kraapida ja välja pääseda,“ rääkis ta. „Muidugi ei saa me kõiki inimlikke tundeid jääkarule üle kanda ega mõista, mida ta tegelikult tunneb, aga ta on ju elusolend.“

Isakaru Rasputin ei ole toimunust teadlik – karupaar lahutati kohe pärast tiinestumist. „Looduses muutub isakaru pärast poegade sündi kohe persona non grata'ks, emakaru teda ligi ei lase, sest ta võib poegi murda,“ selgitas Maran.

Sünnitus venis pikale ja kolm poega on ka kogu maailma kontekstis haruldus – vaid viiel protsendil sünnitustest on seda ette tulnud. Enamasti toovad jääkarud ilmale üks või kaks poega.

Maran lisas, et kurvalt lõppenud poegimise üheks teguriks võis olla ka Friida vanus. Sellest hoolimata loodab loomaaed temalt ja ta paariliselt Rasputinilt veel poegi saada.

Isakaru seega esialgu teise loomaaeda ei kolita ja mõne aja pärast lastakse loomad tõenäoliselt taas kokku. Seda enam, et hiljuti kinnitasid Taanist pärit viljakusspetsialistid pärast põhjalikke uuringuid, et Friida tervisega on kõik korras ja kahe jääkaru omavaheline klapp suurepärane.

Pea aasta tagasi sündis Friidal samuti surnud poeg. Maran möönis, et võibolla ei olnud parim lahendus lasta jääkarul välitingimustes poegida, kuid rahvusvaheline protokoll seda otseselt ei keela.

„Talitajaid ma küll süüdistada ei luba – nad on niigi õnnetud ja stressis, sest on nende loomade eest ju kogu aeg hoolitsenud,“ lausus ta. „Surm nagu sündki on lihtsalt osa loomaaia elust.“