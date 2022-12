Haruldane ja müstiline rotikuningas: inimeste jaoks halb enne, näriliste jaoks väljapääsmatu lõpp

Tegelikult on tegemist juhtumiga, kus terve rühm rotte jääb seni teadmata põhjusel sabapidi kokku, kui sabad lähevad sõlme. Veelgi enam: nad kleepuvad kokku väljaheidete, näärmevedelike ja muude ainete koosmõjul tekkinud kleepja ainega.

Kuna nad üksteisest lahti ei saa, siis pole neil ka väljavaadet kaua elada, aastaid hiljem leitakse aga mõne vana talumaja põranda alt juba mumifitseerunud rotikobaraid. Samuti juhtub, et elusa rotikuninga on leidja võimalikult kiiresti tapnud.

„Kõige tõenäolisem on järgmine: rotid on sotsiaalsed loomad ning magavad pesas koos. Kui sabale sattub mingi kleepuv aine – näiteks saba on verine –, siis võivad sabad kokku kleepuda ning ärgates ja erinevates suundades liikudes võivad loomad ajada sabad sõlme. Sõlmest vabanemise katsed ajavad seda vaid tihedamaks.““ kirjeldas TÜ loodusmuuseumi kuraator Andrei Miljutin pärast möödunud sügisel leitud rotikuningat, kelle oma ehmatuseks tabas Põlvamaa taluperenaine.