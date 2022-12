TAHAKS KOJU | Nurrumootor Nicolas säilitab kurvale minevikule vaatamata usku inimeste headusesse

Nicolas on Põllumajandus- ja Toiduameti poolt kehvade pidamistingimuste tõttu omanikult võõrandatud. Vaatamata noorema ea kurbadele kogemustele on temas säilinud usk headesse inimestesse ja sõpruse võimalikkusse nendega. Ta on valmis jälle nautima kõrva tagant sügamist ning küsib ise ka paitegemist.