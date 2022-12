Kas saad aidata? Pereliikmed kaotanud Kasparit ähvardab lümfoomioht

Kaspar on imearmas seeniorkiisu, kelle pereliikmed kahjuks kõrge vanuse ning halvenenud tervise tõttu enam tema eest hoolitseda ei suutnud. Nii loovutati Kaspar Pesaleidjale ning õnneks leidis ta kohe ka hoiukodu, kes on tema eest väga hästi hoolitsenud. Hoolitsemise alla kuulub muidugi ka kliinikuvisiit ning nüüd ongi selgunud murekohad, mis vajavad täiendavaid uuringuid veel..



Eelmisel visiidil võeti Kasparilt biopsia maksast, pankreasest ja käärsoolest, sest vereproovid andsid alust arvata, et miski on valesti, kuid need olid hoopiski korras. Paraku aga avastati, et Kasparil on lümfid paistes ning see tekitab vabatahtlikes hirmu, et tegu võib olla lümfoomiga.