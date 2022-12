Neljajalgne pereliige pani Messi MM-i ajal muretsema

„Ta ei ole hea tervise juures,“ kirjutas vutitäht sotsiaalmeedias ja lisas, et koer pidi jääma Barcelonasseaq tema pereliikmete juurde. Loodetavasti on Hulki terviseseisund nüüdseks juba paranenud ja ta võib koos peremehega eilset triumfi peatselt tähistama asuda.

Bordoo dogi Hulk on Messi naise Antonela Roccuzzo kingitus kuue aasta tagant. Irvhambad ei ole jätnud kasutamata juhust märkida, et koer on suurem kui Messi ise.