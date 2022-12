VIDEO | Sõjakoldest toodud koerad ja vabadus kanadele: need on Nähtamatute Loomade tänavused töövõidud

Nähtamatud Loomad avaldas meeleoluka video, mis võtab kokku 2022. aasta 11 suurimat farmiloomade heaolu töövõitu. Videoga saadetakse tänusõnad oma tuhandetele toetajatele, püsiannetajatele, vabatahtlikele ja loomasõpradele, tänu kellele edulood on saavutatud. Nähtamatud Loomad toob ühe olulise saavutusena välja Ukraina loomadele abi pakkumise ning sõjas koduta jäänud loomade päästmise ja neile Eestis uute kodude leidmise. Lisaks on loomakaitserganisatsioon teinud aastaid tööd selle nimel, et väheneks puuris peetavate munakanade arv, sest see on üks julmimatest praktikatest, mida tänapäeva toidutootmises kasutatakse.

Loomakaitseorganisatsiooni erilist tähelepanu pälvis sel aastal hiljuti Eesti turule sisenenud jaekett Lidl. Novembris paljastati võikad kaadrid, kuidas Lidlile kanaliha tootvas farmis linde väärkoheldakse. Teisalt astus Lidl Eesti olulise sammu munakanade kõrgema heaolu suunas – kinnitati, et 2025. aasta lõpuks loobuvad nad puurikanade munade müümisest ja nende kasutamisest oma toodetes.



Ei saa märkimata jätta ka Põhjamaade suurima taimse toidu konverentsi Food Innovation Summit korraldamist. Üritusel osales pea 200 toidusektori esindajat, kes näevad toidusüsteemi tulevikku just nimelt taimses toidus.



„On südantsoojendav näha, et kuigi lõppev aasta on olnud täis kurbi ja šokeerivaid sündmusi ning paljude jaoks ka majanduslikke väljakutseid, ei ole lakatud loomadest hoolimast,“ kommenteeris Nähtamatute Loomade tegevjuht Kristina Mering. „Mul on hea meel elada ja tegutseda ühiskonnas, kus ka rasketel aegadel hoitakse kokku ja aidatakse endast nõrgemaid. Farmiloomade heaolu on teema, mis Eesti inimestele aina enam korda läheb ning see annab ka meile tohutut tegutsemisindu,“ lisas Mering.