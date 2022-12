Paugud käivad! Vii oma lemmik linnast ära ja mängi talle rahustavat muusikat

Veendu, et koeral oleks koht, kus ta ennast turvaliselt tunneb. Ära võta koera kaasa ilutulestikku vaatama ja õuekoerad ja -kassid luba selleks ajaks tuppa.

Jää rahulikuks igas olukorras. Koer saab aru, kui muutud ärevaks – see võib temaski ärevust kasvatada.

Et koera müraga harjutada, lase vaikselt raketihääli, neid järk-järgult koerale mugavas tempos valjemaks keerates. Kui koer annab märku, et ta kardab, siis pane heli kinni ja järgmisel korral alusta veel vaiksemalt. Samal ajal võib koerale midagi meeldivat pakkuda. Veendu, et koer ennast mugavalt tunneks. Loe lähemalt siit: http://www.rahulikkoer.ee/