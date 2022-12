Jõulupraad otse linnast? Snelli tiigi parte tapetakse, et neid toidulauale viia

Ühing on kevadest alates saanud mitu teadet, et Snelli tiigi ääres tegutsevad kahtlaste kommetega meesterahvad, kes sealseid linnalinde tõenäoliselt toiduks tarvitavad. Pealtnägija sõnul murti sealsamas tiigi ääres ühe pardi kael.

„Mida nad täpselt lindudega edasi teevad, me muidugi ei tea, aga võibolla leiavadki omale sealt jõuluprae,“ lausus metsloomaühingu juht Virge Võsujalg. „Selline see meie ühiskond parasjagu on. Inimestele tuleb südamele panna, et niisuguse käitumise korral võivad nad oma pühad hoopis kongis veeta.“