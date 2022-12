Sügelus ja valu: Fellin ei tea, mis temast edasi saab

Fellin on üks imeilus kassike, kelle puhul paraku avastati, et tema nahal oleks justkui seenekolded. Tema nii ilus karvastik oli laiguline. Seen poleks olnud eriti suur üllatus, kuid õhku jäi kerge kahtlus ning seega oli tarvilik pöörduda kliinikusse. Sealgi sai kirja, et tegu on nahapõletike kolletega..



Nahakaaped saadeti ka Saksamaale laborisse ja üllatuseks tuli vastus, et seeneeoseid sealt ei leitud, ka mitte baktereid ega ka parasiite. On pindmised haavandid, laigud ning ilmselt ka sügelus ja valu.