Prügikastist sõltuvaks: lumerohkus ja toidujäätmed meelitavad metsloomad linnadesse

„Inimasustuse laienemisega varem metsaga kaetud aladele sunnime metsloomi uutele aladele ümber kolima. Loomad harjuvad sellega aeglasemalt, kui uusarendused kerkida jõuavad. Seega on loomulik, et ulukid üha enam ka linna eksivad. Loomulikult on inimene see, kes end loomade tavapärastele aladele elama on sättinud,“ osutab Strandberg.