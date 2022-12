Tundus, et ta minestab ainult peale vaadates: kutsikavabriku põrgust päästetud koerad aasta hiljem

„Aeg on läinud meil väga pika harjumisega, aga see hool ja vaev on ennast kuhjaga ära tasunud. Demi on meie pere kõige kõigem sõber tänaseks päevaks. Ka on ta pere varasema teise neljajalgse sõbraga suurteks sõpradeks saanud - mängivad koos, magavad koos, jalutavad koos. Ühesõnaga nad on lahutamatud. Demi on hea õppija ja käitub väga viisakalt ja eeskujulikult, kõige selleni läks meil aga väga kaua aega. Ta küll hoidis algusest peale meie lähedusse ja kõndis kogu aeg järgi, aga enda lähedale ta väga pikalt meid ei lasknud. Otsustasime tal omas tempos harjuda lasta ja ei käinud talle peale. Tundsime rõõmu, et ta on uudishimulik, aga samas oli ka mure, et kas ta jääbki meist eemale hoidma. Täna on ta aga selline nunnupall meil - süles, kaisus kogu aeg ja pai on talle väga meeldima hakanud. Oleme väga tänulikud, et saime võimaluse Demile hoolt ja armastust täis kodu pakkuda.“

„Algul oli Riki väga-väga arg. Kartis kõike ja kõiki. Nüüdseks on temast saanud tubli ja uudishimulik koer. Isegi küllatulnud lastega on pikapeale harjunud. Söömine on number üks! Isu on hea! Meil on peres veel kaks koera. Nendega on Rikil hea läbisaamine. Riki on ikkagi endiselt natuke teistsugune koer kui teised. On vaja veel aega ja harjumist.“

„Pätu sai võetud minu kasuisale, kes jäi üksikuks peale minu ema surma. Ammu oli plaan koer võtta, aga viie aasta jooksul polnud sobivat ja kasuisa käis ka veel tööl ning poleks olnud aega loomale piisavalt aega pühendada. Nüüd on ta pensionil ja just paras aeg, et igavust peletada ja aega koera jaoks. Varjupaiga kasuks sai just seepärast otsustatud, et need koerad vajavad rohkem tähelepanu.



Kui Pätuga tutvuma läksime, oli olukord kurb. Need koerad olid ikka nii hirmunud. Aga kui koer puuri ja autosse sai, siis terve tee vaatas uudishimulikult puuri võrede vahelt välja, koju jõudes sai puuriuks avada ja kohe ta tormas tuppa, oli segaduses ja hirmul, pissis ja kakas igale poole. Kui sülle sai võtta, olime kasuisaga mõlemad kohe pissi täis, sedasi umbes kaks nädalat. Siis hakkasime kaelarihmaga toas jalutamist harjutama, see talle alguses ei meeldinud. Algus oli raske, aga nüüd vaid ütle sõna „õue“ ja koer on kohe hakkamas.



Söömas käis ta algul vaid öösel. Panime soolalambi põlema, et ta harjuks valgusega, päeval ta pigem magas ja tegutsema hakkas öösel, kui tuled kustu pandi. Öö ja päev olid tal ikka väga sassis, aega läks umbes 4 kuud, kui ta hakkas päeval ka sööma.



Lastega saab Pätu väga hästi läbi ja minu abikaasal käib ka aina järgi. Kasuisa on tema jaoks iidol, kellest mitte sammugi maha ei jääda, magatakse isegi ühes voodis. Iga õhtu on neil müramise programm, siis tassitakse kõik mänguasjad laiali ja koer käib koonuga togimas, et temaga mürataks. Naisi Pätu eriti ei salli. Minu peale on eriliselt kuri, aga kui külla lähen või kõik koos maakodus oleme ja ütlen, et lähme õue, siis on ta müüdud mees ja lepib ka minuga. Ilmselt see naiste pelgus eelmisest perenaisest kes neid kinni hoidis. Aga pole hullu, lepin olukorraga, kuna ta pole päris tavaline koer, aeg parandab ehk hingehaavad ja lepib ka lõpuks naistega. Teiste koertega saab valikuliselt läbi, võõraid pigem ründaks, aga maakodus naabrite retriiveri ja taksiga on esimesest päevast hea klapp.



Algul oli ta karv nii lahti, et iga päev peotäis tuli neid ära, aga nüüd vist stress hakkab vähenema ja karv ilusti kinni. 14. jaanuaril saab Pätul aasta meie peres oldud, selle ajaga on ikka tohutu muutus toimunud. Mis peamine - ta pakub seltsi ja rõõmu oma peremehele, ma pole ammu näinud karmi mehe silmis rõõmupisaraid, aga kui Pätust jutt, siis silmad helgivad tal kohe.



Aitäh teile, et usaldasite koera meie perre, anname endast parima, et tema elu oleks täisväärtuslik ja turvaline!“