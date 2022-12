Pea jõule loomasõbralikult: kata laud vegantoodetega

Talvine pööripäev möödas, talv kohal, ukse ees on jõulud! Ilmselt üks olulisimaid ja viimasel ajal vaidlusi tekitavamaid teemasid on toit. Süüa teeme ikka endale, kuid eriti pühade ajal tahame pakkuda parimat ka oma lähedastele ja külalistele. Meiegi jagame artikli lõpus üht põnevat jõulukapsaste retsepti, milles on olulisel kohal jõuluporter!

Paljude meelel on rida traditsioonilisi jõuluroogi, milleta ei sobi jõululauda justkui ettegi kujutada, rääkimata laua katmisest! Samas juhtub pühadelaua ääres tihti, et vegan seal endale eriti midagi süüa ei leia. Võib küsida, et mis see tükk sülti, üks verivorst, sealiha, hanemaksapasteet või erinevad muna ja piima sisaldavad koogid siis teevad, tapavad ära või? Tegelikult vist isegi võib nii öelda – planeedile mõjub loomse toidu tootmine laastavalt, Eesti inimenegi sööb ainuüksi oma tervise seisukohast liiga palju loomset toitu. Nii et siin me oleme – taimsed toidud jõululaual on vajalik reaalsus!

Liigume aga ühe sammu edasi – otsime veel jätkusuutlikkuse aspekte, millega jõulutoitude planeerimisel ja valmistamisel arvestada. Oluline on valida mahetoodang, kohalik, hooaegne, võimalikult pakendivaba, vältida poolfabrikaate. Aga kas nii üldse midagi jõululauale alles jääb? Kas keskkonnaga arvestav taimne toit üldse on võimalik, ilma et nälga ei jääks ja et toit ka nauditav oleks? Ja võib-olla ka veidi traditsioonilisi jõulutoite meenutaks…