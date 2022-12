Ilutulestik ajab koera paanikasse: kuidas teda aidata?

Õnneks oli see õnnelik õnnetus ja koer ootas meid oma trepikoja ukse juures, aga oleks vabalt võinud minna teisiti. Sellisel puhul võib koer tihtipeale ära ehmatades joosta oma turvalisse kohta. Näiteks Sofi puhul on see turvakoht tema auto puur. Kui tal on kuskilt valus või miski väga häirib teda, tahab ta otsekohe oma auto puuri minna, sest tunneb end seal turvaliselt. Paljud koerad aga ehmatavad aastavahetusel kahjuks nii hirmsasti, et panevad suvalises suunas ajama. Sellises olukorras ei ole nad võimelised inimese kutsumise peale kuuletuma. Seepärast on hea mõte, et hoiame aastavahetuse aegu oma koeri 100% ainult rihmas.