Igasugune treening on kasulik, et tugevdada omaniku ja koera vahelist suhet, aga eelkõige peaks fookusesse võtma käsklused/harjutused, mis teevad just igapäevase elu lihtsamaks. Sealt edasi on juba enda valida, milliseid trikke juurde õpetada, et koera pidevas arengus hoida.