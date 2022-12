Tallinna loomaaia direktor: jääkarude tulevik on tume!

Kuigi olemasolevad hinnangud ei näita jääkaru arvukuse vähenemist, ei tähenda see tema sõnul, et nendega on kõik hästi. „Teadlased on ettevaatlikud lõplike hinnangute andmisel, küll aga on jääkarudel järjest raskem hakkama saada enamikes oma 19-st alampopulatsioonist. Kliimasoojenemise toob paratamatult kaasa järjest suuremaid muutuseid jääkatte seisundis ja on enam kui kahtlane, kas jääkarudel on võimalust kiirete muutustega kohaneda,“ selgitab ta.