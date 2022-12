Valuravi saav Lota tahaks pensionipõlve muretult veeta

Lota jõudis Pesaleidjasse juba hulk aega tagasi Narvast. Ehkki ta on juba seeniorkiisu, on iga hing vabatahtlike jaoks oluline ning nii vajabki Lota tänaseks abi.

Võib aimata, et see teeb Lotale ka liiga ning nii saab ta kord kvartalis valuravi, kuid see ei ole jätkusuutlik.



MTÜ soovib Lotaga pöörduda kindlasti ka nii ruttu kui võimalik erialaspetsialisti poole, kes kinnitaks või lükkaks ümber saadud diagnoosi, teeks vajalikud uuringud ning annaks edasised juhised, et Lotal oleks võimalikult mugav ja täisväärtuslik oma pensionipõlve veeta.. Selline imearmas kass nagu Lota seda ju ometi väärib?



Eelnev visiit arstile oli suurusjärgus 350 eurot, kuid erialaarstile saamine ja uuringud on oluliselt kulukamad - orienteeruv lõppsumma ulatub 900 euroni..

Pesaleidja on annetustel põhinev organisatsioon ning sellist tagavara neil taskust võtta kohe kuidagi ei ole.