Jõuluoksjon kogus hüljatud loomade abistamiseks toeka summa

„Oleme heategevuslikku oksjonit korraldanud juba mitu aastat ja rõõm on tõdeda, et meie hulgas leidub nii palju heategijaid, kes on valmis oma tooteid ja loomingut annetama ning neid, kes jõulukingi ostuga soovivad loomi toetada. Hea meel on selle üle, et vanad tegijad on jäänud meile truuks ja ka selle, et igal aastal liitub meiega mõni uus heategija. Aitäh teile!“ lisas ELSi juhatuse liige ja oksjoni algataja Kaisa Kaljurand.