Leina värvid: Augusto istus, pea püsti nagu sõduril, ja andis viimast au oma karja juhile

Mida suurem on armastus, seda suurem on valu ja kurbus, mida sa tunned, kui jätad igavesti hüvasti oma koeraga. Sülekoerte treener Krista Laanet kirjutab leinast, sest on seda mitmeid kordi läbi elanud ja püüab aidata neid, kellel selline eluetapp on käsil või ees seisab. Ka koerad leinavad, lihtsalt igaüks erineval moel.