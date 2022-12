Vaat milline jõulurõõm: emis tõi ilmale ennenägematu arvu põrsaid!

Mees on notsude pidamisega tegelenud mõnda aega, kuid nii rohkearvulist pesakonda ei tea ta kellelgi olevat. Üks tema emistest on jõudnud küll 17 põrsani, kuid toona sündisid mõned põrsad surnult.

Probleemiks on tema sõnul see, et keldi tõugu seal on vaid 14 nisa, kuid süüa peaks jaguma kõigile. Seega tuli samas farmis hiljuti poeginud emisel rohkearvulisest pesakonnast mõned põrsad adopteerida ja neile ammeks olla.