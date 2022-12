Kassipilte pole kunagi liiga palju: fotomuuseumis selgub, miks kiisud vaikivad

Sau kinnitab, et igal kassil on oma iseloom ja ürgne isepäisus ning omapäi kõndimise soov. Fotograafi kogemus ütleb, et kassi on filmipildile püüda üsna väljakutsuv, eriti kui loom liigub vabalt piirideta ruumis. Kõigepealt tuleb jõuda piisavalt lähedale, kaotamata usaldust ning mängida kassi uudishimule – samal ajal ise lootes, et kass „ütleb“ midagi, selmet ära joosta.