8 märki, mis viitavad, et kass kannatab valu

Vähene aktiivsus. Kui kass on üldiselt aktiivne ja ühel hetkel on ta loju ning seda juba mõnda aega, siis ilmselgelt on midagi valesti. Lisaks võib kass liikuda justkui oleks tal keha kange ja magada tavapärasest rohkem. Kass võib vältida ka mängimist, kõrgematele pindadele hüppamist ja näida rahutu - ta tahab pidevalt asendit muuta.

Enesevigastamine. Arvatakse, et kui loom ennast näksib ja lakub mingist kindlast kohast, on tal millegi vastu allergia. See võib hoopis olla põhjustatud millestki muust. Lisaks kaasneb pideva lakkumise ja näksimisega selles piirkonnas karvade väljalangemine ja põletik.

Häälekus. Arvatakse, et sisisev ja urisev kass pole eluga rahul. Vahel võib kass aga valu väljendada nurrumise ja käunumisega. Mõned kassid nurruvadki, kui neil on hoopis valus või nad on hirmunud.

Muutus(ed) rutiinis. Kui kass väldib millegi tegemist, mida ta on kogu aeg teinud, ja seda juba mõnda aega, võib selle taga olla tervisemure. Kassid armastavad rutiini. Kui ühel hommikul kass enam hommikusööki ei taha ja see kordub, tasub hoida kassil silm peal.

Kehahoiak. Tavaliselt liiguvad kassid küllaltki aktiivselt ja graatsiliselt. Kui ühtäkki on kass justkui pinges ja proovib iga hinna eest mitte millegi vastu minna, võib tal olla keha mõnest kohast valust.

Näoilmed. Kuigi kassi puhul on erinevaid näoilmeid pigem keeruline märgata, siis ühest saab siiski aru. Kui kass vahib sihitult mingit punkti ja seda sageli, võib temaga olla miskit valesti. Tasub heita ka pilk kassi pupillidele. Kui need on laienenud, võib samuti olla midagi kassi tervisega valesti. Erinevalt koertest pole kassidel tavaks hingeldada, mistõttu võib ka see olla märk tervisemurest.

Agressiivsus. Mõned kassid on kogu oma elu kurjad, ülbed ja turtsakad. Kui kass on aga tavaliselt tore ja sõbralik ning on muutunud viimasel ajal kurjaks, uriseb ja sisiseb, siis on tal midagi viga.