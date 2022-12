Papagoidelt peade otsast rebimine julmurile karistust ei toonud

Aasta tagasi tungis Margus Ruus läbi rõduukse oma naistuttava korterisse ja lubas selle põlema panna. Julmuri viha oli nii suur, et kättemaksuks tõmbas ta laste lemmiklindudel pead otsast ja viskas need põrandale vedelema.

Lugu on oma lahenduse leidnud ja Margus Ruus peab järgmised neli aastat trellide taga veetma. Tegemist on paraku liitkaristusega endiste pattude eest ja lindude tapmine oli nii tühine, et seda otsuses isegi ei mainitud.