Aasta 2022 loomariigis: legendi lahkumine, sõjapõgenike loomade kurvad lood ja jääkarupoegade surm

Venemaa kallaletung Ukrainale ei ole puudutanud ainult inimesi. Tule alla on jäänud mitmed loomaaiad, põgenikud on olnud sunnitud oma lemmikuid sõjakoldest päästma ja paljud neist on jõudnud ka Eestisse. Oma panuse neljajalgsetele turvalisuse tagamisel on taganud mitmed siinsed loomakaitseorganisatsioonid, kelle tegevusele Põllumajandus- ja Toiduamet alati heakskiitva pilguga pole vaadanud. Nii veetsid MTÜ Nähtamatud Loomad poolt Eestisse toodud koerad ja kass karantiinis märksa kauem kui algselt ette nähtud. Üks vapper ukrainlanna tõi Eestisse koos oma koeraga aga ka naabri poolel teel poeginud kutsu koos kutsikatega.