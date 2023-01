Lemmikloomaga laevareisile: millega peaks arvestama?

Fotograaf ning kolme Ibiza podenco omanik Kristiina Tammik on oma koertega näitustele reisinud aastaid ning enamasti on ta seda teinud just laevaga. Lemmikloomadega reisimisel on kaasaskantavat kraami palju – loomade toit, nende pesad, tihti ka puur, reisidokumendid, jooginõud, rihmad jne. Laevaga reisimine annab Tammiku sõnul kõige selle pakkimisel ja transportimisel teatava vabaduse, sest kogu kraam on autos ja ei pea asjade pideva ümberpakkimise, kaalupiirangute ega rendiautode pärast muretsema.

Pikemate vahemaade puhul on Tammik reisinud ka lennukiga. Seal võib ette tulla aga mitmeid probleeme. „Minu koerte puhul on saatuslik nende suurus – nii suuri nõuetele vastavaid puure on sisuliselt võimatu leida,“ selgitab Tammik. Samuti lubatakse igale lennule liigist hoolimata vaid kaks looma. Seega on võimalus, et isegi kui inimesel on lennupilet olemas, ei saa koer koos temaga reisida.