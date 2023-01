Koer peremehega sarnaselt riidesse: millised trendid valitsevad sel talvel koertemoes

Iganenud arvamus on, et koeri riietatakse vaid enda lõbuks, mitte praktilisest vajadusest. Kuna soovime koera oma igapäevaellu võimalikult palju kaasata, siis on viimastel aastatel kasvanud just pisemate koerte osakaal.

Koertest on saanud meie elustiili suur osa ning see on omakorda muutnud suuresti koertetarvete kontseptsiooni – rohkem on tähelepanu hakatud pöörama toodete esteetilisele väljanägemisele ning kokkusobivusele oma riietusega ning interjööriga. Tootevalikusse on lisandunud erinevad koertele mõeldud aksessuaarid (kaelarätikud, lipsud, personaalse kirjaga tooted), mis muudavad inimeste fotosessioonid ning pühad lõbusamaks ning meeldejäävamaks.

Tänasel päeval on koerte kaasamine igapäevategevustesse täiesti tavapärane nähtus - kontorikoerad maandavad töötajate stressi ning toovad halli argipäeva palju rõõmu. Koer on täisväärtuslik pereliige ning soovime, et ka meie karvane sõber saaks osa meie jaoks olulistest elusündmustest – olgu selleks pulmapidu, sünnipäev või beebi katsikud.

Koerte arv on kogu maailmas teinud drastilise hüppe ning koos sellega on muutunud ka koerte positsioon ühiskonnas. Vanasti suhtuti koera kui majavalvurisse ning ketikoerad olid pigem igapäevased nähtused.

Väiksematel lühikese karvkattega koertel on raskem säilitada kehasoojust kui paksu karvkattega suurtel koertel. Kindlasti ei ole mõistlik Siberi husky’t esimeste külmakraadide saabudes paksu vammusesse mässida, kuid näiteks lühikarvaline prantsuse buldog vajaks juba -10 külmakraadiga küll soojemat kampsunit, pusa või jopet.

Siinkohal mängib rolli ka õues viibitud aeg – mida kauem koer külmaga õues viibib, seda olulisem on, et ta soojas püsiks. Kindlasti tuleb meeles pidada ka seda, et soojad riided on mõeldud siiski ainult õues viibimiseks ning ei sobi kandmiseks tubastes tingimustes, kuna koer võib kiirelt üle kuumeneda.

Teine praktiline vajadus koerte riiete järele tekib Eesti sombuste ja vihmaste ilmadega nii kevadel kui ka sügisel. Väiksemad koerad on tihtipeale majapidamises privilegeeritud ning nad on oma valdusi laiendanud voodi ja/või diivani näol. See omakorda tähendab, et väga olulisel kohal on ka meie lemmikloomade hügieen.

Õhukesed vihmajoped kaitsevad koera karvkatet pori ja mustuse eest ning kaob vajadus koera mitu korda päevas pesemiseks, mis tegelikult ei ole ka koera karvkattele ning nahale hea. Porise vihmajope saab peale jalutuskäiku seljast ära võtta ning jooksva vee all kiirelt puhtaks loputada. See hõlbustab eriti just väga karvaste koerte pererahva elu, kuna koera pesemine, kuivatamine ja kammimine on üpriski aeganõudev tegevus.

Riiete valikul on väga oluline, et koer tunneks end rõivaesemes vabalt ning turvaliselt ning see ei piiraks kuidagi koera liikumist. See tähendab, et õigesti valitud tooted ei sooni ega pigista, ei piira koera hingamist ning ei tekita allergilist reaktsiooni. Koerale jopet või kampsunit selga pannes soovime teda kaitsta väliskeskkonna mõjude eest, mitte koera karistada või talle muudmoodi ebamugavustunnet või traumat tekitada.