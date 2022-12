TAHAKS KOJU | Kes laseks Hiro moppi taga ajama?

Hiro on üks äärmiselt vahva pilguga mustvalge kassipoiss, kes saabus Varjupaikade MTÜ hoole alla juba 2021. aasta juunikuus. Sellest ajast saati on ta pikisilmi oodanud, et keegi ta päris oma koju viiks, kus inimeste tähelepanu ja paisid igapäevaselt nautida.

Hiro on väga asjalik ja suhtleja kass, kes kassituppa astudes alati esimeste seas uksele vastu tuleb. Ta on sõbralik ja julge, kuid suur sülekass ta ei ole. See-eest armastab ta kõvasti nurru lüüa, kui tema pead silitada. Hirole meeldib aktiivselt mängida - isegi kassituba koristades jookseb ta alati harja või mopi järel, arvates, et koristaja just temaga mängima on tulnud.