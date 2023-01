Kümned põgenenud loomad, rahustid ja metsa pakku minek: koeraomanike kogemused tänavuse ilutulestikuga

Loomakaitseorganisatsioonid said ka sel aastavahetusel rohkelt teateid pauguhirmus pagenud loomade kohta. Koeraomanike ridu lõhestab küsimus, kui palju on omanik ise süüdi, kui tema lemmik pauku kardab. Mõned annavad alla ja sõidavad aastavahetuseks rahuliku looduse keskele või söödavad koertele rahusteid, teised kuulutavad uhkelt, et on pauguhirmu vastu edukalt võidelnud juba kutsikaeast peale.