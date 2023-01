Ema haavatuna keti otsas, poeg juba nälga surnud: loomakaitsjad tõid Raplamaalt ära surmaohus koera

Helistaja lisas, et koeral polevat toitu ega vett ning tema käpad olevat katki. Omanike näol olevat tegemist inimestega, kes omagi eluga hädas, ning loomad nälgivat lausa surnuks.

ELLi vabatahtlik Marian startis Tallinnast esimesel võimalusel ning jõudis Raplamaale öö hakul. Soojalt teda vastu ei võetud. „Õue peal oli kaks kuuti, neist üks tühi ja teises värises jämedas ketis pisike koerake. Viki kartis nii väga, et ei julgenud kuudist isegi välja tulla,“ kirjeldas liidu lõuna piirkonna juht Kristi Metsa. „Kui alguses tundus, et pererahvas toast ka õue ei tule, siis mõne aja pärast väljus üsna kuraasikas ja valjuhäälne meesterahvas, kellele meie küsimused teps mitte ei meeldinud.“

Küsimusele, kuhu on jäänud teine koer, vastas mees, et surnud. Loomulikult eitas ta koera näljutamist ja teatas siis, et tal on noored koerad ennegi niisama ära surnud.

„Palusime tal Viki kuudist välja meelitada ning teda meile näidata. Näha oli, et koer oma peremeest väga kartis. Mees räuskas, et laseb koera lahti ja püüdku me teda siis ise, kui tahame,“ meenutas Metsa, kes oli sunnitud juhtunusse videokõne teel sekkuma. „Jäime enesele väga kindlaks, et koer vajab koheselt kliinikusse viimist ning ta tuleb meiega kaasa.“

Häälte peale ilmus õuele veel teinegi tige meesterahvas ja vabatahtlik hakkas end juba ohustatuna tundma. Äreva sõneluse tagajärjel õnnestus tal koer siiski autosse toimetada ja alustada sõitu loomakliinikusse.

„Ei olnud isegi võimalust koerast rohkem teada saada, kui see, et ta on 12-aastane. Isegi nime ei öeldud. Peremees koera katkistes jalgades probleemi ei näinud ning küllap koerake oleks seal kuudis seni nälginud ja mädanema läinud, kuni vaglad kallal,“ rääkis Metsa, kelle sõnul ristiti koer Victoriaks, tähistamaks tema võitu ja ellujäämist.

Autos andis vabatahtlik Vikile veidi süüa ning koer lausa ahmis toitu sisse. Kiirabis sai Viki öö läbi vedelikteraapiat, tehti vereproovid, ultraheli ja põhjalik ülevaatus.