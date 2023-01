Peaaegu kõik on emased? Uus dokumentaalsari selgitab, mida võetakse ette merikilpkonnade päästmiseks

Suur Vallrahu on planeedi suurim korallrahu, mis asub 344 400 ruutkilomeetrisel alal ja on üle 2300 kilomeetri pikkune. Tõepoolest, seda näeb isegi kosmosest. See tundub tohutu, ent kogu planeediga võrreldes on ta väike, kuid sugugi mitte tähtsusetu. Korallrahud hõivavad vaid 1% maakera pindalast, kuid neist sõltub 50% mereliikidest ja nad toodavad poole meie hingatavast hapnikust.

Rohelised merikilpkonnad on merikilpkonnade seitsmest liigist ainsad, kes on eranditult taimtoidulised. Need kilpkonnad toituvad peamiselt luhtadel, mis on olulised paljunemiseks mune rohu sisse peitvate mereliikide jaoks. Neid luhtasid tuleb regulaarselt niita, et vältida neid lämmatada ohustavate parasiitvetikate vohamist. Seega on viimastel aastakümnetel ohustatud liigiks muutunud kilpkonnadel söömisega oluline ülesanne. 2018. aastal tehtud uuringus väidetakse, et globaalse soojenemise tagajärjel on peaaegu kõik rohelised merikilpkonnad muutunud emaseks: viimase kahe aastakümne jooksul oli 99,1% Suure Vallrahu roheliste merikilpkonnade populatsiooni noorloomadest emased ning see häirib tõsiselt paljunemist.