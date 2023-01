Karusnahk on mürgisem, kui ettegi kujutame

Üks argument, mida karusnaha pooldajad tihtipeale kasutavad, on arusaam, et tegemist olevat naturaalse, loodusliku ja keskkonnasõbraliku materjaliga. Tegelikult on aga tõde hoopiski midagi muud. Alustuseks võetakse karusnahk elusolendi seljast. See tähendab, et loomanaha loomulik biolagunemise protsess peatatakse, et tema nahast kasutamiskõlbulik materjal toota.