VIDEO | „Vallalise kaunitari“ Kaspar kinkis südame metsloomadele

„Kaspar elab minu kõrval. Avastasin, et ta jagab nii armsasti metsloomaühingu videoid ja muid materjale,“ ütles metsloomaühingu üks asutajatest Virge Võsujalg. „Võtsin temaga ühendust. Ta oli väga õnnelik ja kohe valmis mulle appi tulema.“

Kuna Kaspar liigub tihti Tallinna ja Järvamaa vahet, on esialgu tema ülesandeks hätta sattunud loomade ja lindude transport. „Kaks imelist asja koos – minuni jõuavad abivajajad palju kiiremini ning ma ei pea netist abi otsima, nii et lõime patsud kokku,“ rääkis Virge.

Noormees on valmis appi tõttama ka loomade püüdmisel. „Kuna Kaspar on tööga väga hõivatud, siis otseselt kedagi tema juurde putitama me praegu ei vii, aga mine tea, mis elu veel tuua võib,“ rõõmustas ühingu juht.