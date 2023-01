Loomade heaolu keskuses elavad eriti positiivsed kiisud, ka väekassid saavad oma aediku

Ühel päeval teatas Põllumajandus- ja Toiduamet, et võtab halbade pidamistingimuste tõttu korraga ära kahest erinevast kohast Harjumaal kokku 45 kassi. Ühelgi varjupaigal polnud nii suurt hulka kasse mõistetavalt kuhugi panna. Ilma pikemalt mõtlemata otsustati üheskoos, et nüüd kolivadki esimesed neljajalgsed keskusesse sisse.

Keskuse juhataja Triinu Priksi jaoks on keskuse sünnilugu väga meeldejääv. Plaane on alati hea pidada, aga tihti teeb elu oma korrektuurid. Nii sai ka loomade heaolu keskus väga ootamatu alguse. Koht oli olemas, kuid keskusesse me loomi veel vastu ei võtnud, kuna pidasime suuri plaane ja tahtsime ehk eraldi kassimajagi enne asukate sisse kolimist valmis saada.

Üks loomadest hooliv proua, kes meie tegemisi nüüd pilvepiirilt jälgib, usaldas meid niivõrd, et pärandas ühingule korteri. Korteri müügist saadud raha kasutasime kinnistu ostuks, kuhu saamegi rajada loomade heaolu keskuse. Just see oligi proua soov, et tema pärand hakkaks aitama loomi.

Varjupaikade MTÜ-le kuuluva keskuse loomise mõtet on heietatud juba alates ühingu algusaastatest. Reaalsuseks sai see mõte aga 2021. aasta kevadel, mil ühing ostis endale päris esimese kinnisvara – 7,5 hektarit maad ja mõni rekonstrueerimist vajav hoone.

Kui eelmise aasta alguses rääkisime sellest, et seeme on mulda pandud ja hakkasime Eestis ainulaadse loomade heaolu keskusega seotud ideid ja unistusi vaikselt ellu viima, siis nüüd saame rääkida esimestest sammudest.

FIV-viirus levib tänavakasside seas ja seetõttu satub seda viirust kandvaid kasse varjupaikadesse üsna tihti. Nendel kassidel on nüüd koht keskuse eriti positiivsete kasside toas, kus nad saavad mõnusalt elada ja uut kodu oodata. FIV-kassidele otsime loomulikult tubast kodu, kus ei oleks teisi kasse või on samuti ees ootamas positiivne kass.

Peagi seavad end sisse ka väekassid

Oma töös näeme tihti kasse, kes on sündinud tänavatel, elanud aastaid kassikolooniates ning kelle jaoks on igasugune inimkontakt väga hirmutav ja stressirohke. Meie nimetame neid väekassideks.

Tavalises varjupaiga keskkonnas on väekassidel raske toime tulla ja nende sotsialiseerimise protsess on aeganõudev ja keerukas. Kuna väekassid on endised tänavakassid, siis on nad harjunud olema iseenda peremehed ja inimkontaktist ei unista.

Keskuses oleme nende jaoks loonud eraldi väekasside aediku. See on suur 400 ruutmeetrine piiratud ala, kus on ka kaks väikest kassimaja, et väekassid saaksid vajadusel sooja ja varjulisse kohta minna.

Loome neile võimalikult harjumuspärase keskkonna ning juba peagi saavad esimesed väekassid sinna sisse kolida. Loodame, et sellistes tingimustes ja kassi poolt valitud tempos harjuvad mõned neist inimesega nii palju, et neile saab uusi kodusid otsima hakata.

Tulevikuplaanid on suured

„Kaugemas plaanis unistame kassimajast ja võimalusest majutada keskuses ka erilisi koeri, kes vajavad individuaalsemat lähenemist. Tulevikus hakkame kindlasti ka praeguseid ja tulevasi loomaomanikke koolitama ja nõustama,“ räägib Triinu suurtest ja põnevatest tulevikuplaanidest.



Praeguse seisuga elab keskuses 58 kassi ning sealt on endale uue kodu leidnud juba 55 kassi. Keskuse arendamine on pikaajaline protsess ja toimub etapiviisiliselt. Suur töö on tehtud, aga väga suur töö on veel ees. Võlgneme tänu ka ettevõtetele, kes on otsustanud meie tööle õla alla panna ja toetada keskuse arendamist.